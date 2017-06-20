Події

17:45 20.06.2017

Стокгольмський арбітраж планує трохи відкласти рішення щодо транзитного спору "Газпрому" і "Нафтогазу"

Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма планує трохи відкласти рішення щодо транзитного спору ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", повідомив директор з юридичних питань НАК Ярослав Теклюк.

"Ця справа зараз також перебуває на фінальному етапі: наприкінці минулого року пройшли усні слухання, тепер суд готує рішення. Воно повинно бути винесено до кінця червня, проте під час телефонної конференції з нашим радником суд повідомив, що планує звернутися до секретаріату Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про перенесення граничної дати винесення остаточного рішення. на який час, сказати складно, але думаю, це буде кілька місяців", - сказав він в інтерв'ю "Юридичній газеті", текст якого оприлюднено на са ті НАК у вівторок.

Претензії "Нафтогазу" до "Газпрому" щодо транзитного контракту становлять $12,3 млрд із недопоставки і недоплати за послуги з транзиту через ГТС України в 2009-2016 рр. НАК хоче привести цей контракт у відповідність з європейським антимонопольним і енергетичним законодавством, зобов'язати "Газпром" надавати шиппер-коди. Вимоги "Газпрому" щодо транзитного контракту станом на весну 2017 року становлять лише $0,007 млрд.

Раніше, 31 травня, сторони отримали окреме рішення Стокгольмського трибуналу за контрактом на поставку газу, що задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов з квітня 2014 року. Арбітраж зобов'язав змінити пункт контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про принципи "бери або плати", оскільки він був надмірним і дискримінаційним, і скасував заборону на реекспорт Україною газу.

"Нафтогазу" належить компенсація через переплати за газ у четвертому кварталі 2014 року і в 2015 році. Водночас "Газпром" зможе отримати доплату за поставки газу в другому кварталі 2014 року.

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