Площа пожежі в будівлі колишнього Центрального гастроному на Хрещатику становить тисячу кв.м.

Площа пожежі в найстарішому будинку на головній вулиці Києва - будівлі колишнього Центрального гастроному на вул.Хрещатик, 40/1 - становить 1 тис кв м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Триває гасіння. Для запобігання поширенню вогню на розташовані поруч житлові будинки рятувальники подали на гасіння лафетні стовбури. Задіяно також 7 ланок газодимозахисної служби та 2 автодрабини ... Орієнтовна площа пожежі становить до 1000 кв.м ... Інформацію уточнюють", - повідомляється на офіційному сайті ДСНС.

До гасіння залучено 18 одиниць техніки, з вогнем борються 85 пожежників.

У свою чергу, громадський діяч, екс-депутат Київради Олена Терещенко-Єскіна, заявляє, що причиною пожежі є навмисний підпал для реконструкції будівлі. "Від об'єкта заплановано залишити лише фасадні стіни, і вписати в них майбутній багатоповерховий офісний центр з двома підземними паркінгами", - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, протягом тривалого часу Об'єднання громадських організацій "Київське Віче" вимагало повернути будинок на вул. Хрещатик 40/1 з ділянкою у власність міста зі скасуванням дозволу, наданого компанії "АБ Інвестиції і розвиток" на надбудову офісно-торгового центру, здійснити реставрацію зазначеного об'єкта та повернути йому попереднє цільове призначення (гастроном).

О.Терещенко-Єскіна наголошує, що будівля на вул.Хрещатик, 40/1 є найстарішим будинком на Хрещатику і є пам'яткою архітектури місцевого значення. У ньому деякий час проживав художник Михайло Врубель, гетьман Павло Скоропадський, актор і режисер Панас Саксаганський.

Як повідомлялося, на місці пожежі сильне задимлення, видно язики полум'я. Вул.Хрещатик і Хмельницького перекрили.

Триповерхову будівлю на вул.Хрещатик, 40/1 побудовано архітектором Володимиром Ніколаєвим в 1873-74 рр. Після Другої Світової війни в ньому відкрився Центральний гастроном. У 1970х рр була запланована реконструкція кварталу зі знесенням будинку, але його вдалося відстояти і в 1994 році його було визнано пам'яткою архітектури.

У 2000 х рр. будівлю відселили та завісили банером. У 2008 році "АБ Інвестиції і розвиток" виступило замовником будівництва 10-поверхового торгово-офісного комплексу в рамках реставрації Центрального гастроному на вул. Хрещатик, 40/1 в Києві. Проект представила проектна організація ТАМ "Микола Дьомін".

Згідно з планом, загальна площа комплексу має становити 15,6 тис. кв. м, при цьому торгово-офісна складова комплексу - 7 тис. кв. м, заклад громадського харчування - 2 тис. кв. м. Згідно з проектом, перший поверх будівлі буде технічним, на дев'яти поверхах розташовуватимуться торгово-офісні приміщення. Крім того, проект передбачає відкриту автостоянку на 160 машиномісць. Будівництво було заплановано на 2008-2011 рр.

Члени містобудівної ради запропонували замовнику доопрацювати архітектурне рішення з урахуванням збереження фасадної стіни будівлі.

За інформацією з відкритих джерел, в 2007 році Київська міськрада передала в оренду на один рік з умовою подальшого викупу компанії "АБ Інвестиції і розвиток" земельну ділянку 0,15 га на перетині вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького в Шевченківському районі, на якому розташований центральний гастроном, для його реставрації. Київрада також дозволила надбудову торгово-офісного комплексу.