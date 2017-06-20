Події

19:09 20.06.2017

СЕТАМ готується виставити майно ПриватБанку на продаж

Державне підприємство (ДП) "Система електронних торгів арештованим майном" (сетах) готується укласти з ПриватБанком договір про реалізацію майна, що перебуває на балансі банку, на аукціонах, повідомив генеральний директор СЕТАМ Віктор Вишнєв.

"Найкраще, що у нас заплановано, це укладення договору з ПриватБанком. Ми брали участь у конкурсі електронних майданчиків, що займатимуться реалізацією майна банку, перемогли, і зараз очікуємо підписання договору. Це перший банк з такими обсягами активів. Там буде близько 2 тис. об'єктів до реалізації", - сказав В.Вишнєв в інтерв'ю виданню "Новий час".

За його словами, серед великих об'єктів ПриватБанку для продажу на сетах будуть виставлені гірськолижний курорт "Буковель" у с.Поляниця Івано-Франківської області, тренувальна база і стадіон футбольного клубу "Дніпро", а також кілька великих бізнес-центрів, зокрема, у Дніпрі.

При цьому В.Вишнєв уточнив, що зараз СЕТАМ не має інформації про оцінку зазначених об'єктів, оскільки вони ще перебувають у ПриватБанку, але "рахунок буде на мільярди гривень".

Як нагадав В.Вишнєв, СЕТАМ вже співпрацює з Ощадбанком і Укргазбанком, продаючи майно, що є у них на балансах, на електронних аукціонах.

"За результатами лише з грудня 2016 року до цього дня Укргазбанк вже більш ніж на 150 млн реалізував майна, Ощадбанк - десь на 130 млн грн", - сказав він.

Крім того, гендиректор ДП "СЕТАМ" зазначив, що в найближчому часі очікується запуск такоє співпраці з ВТБ Банком, в рамках якого для реалізації на торгах будуть виставлені близько 900 об'єктів.

"Вони продають різну нерухомість, комерційну та житлову, кілька бізнес-центрів у Києві. Земля досить цікава є на реалізації, дуже багато квартир у новобудовах. І, я думаю, що там будуть досить привабливі ціни, тому що банк зацікавлений у максимальній реалізації майна ", - прокоментував В.Вишнєв.

СЕТАМ розпочала роботу в експериментальному режимі з 1 травня 2014 року в деяких областях, з серпня того ж року експеримент поширили на територію всієї України. Згідно з розпорядженням №212-р від 11 березня 2015 року Кабінет Міністрів за результатами експерименту запровадив продаж арештованого майна на електронних торгах на постійній основі на всій території країни.

Головною метою ДП "СЕТАМ" є реалізація державної політики в сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.

Як повідомляв В.Вишнєв, у першому кварталі 2017 року обсяг реалізованого СЕТАМ майна виріс у 1,7 рази порівняно з першим кварталом 2016 року і становив 386 млн грн, а кількість проданих лотів збільшилася в 1,8 рази - до 3,762 тис.

Згідно з прогнозами міністра юстиції України Павла Петренка, СЕТАМ за результатами 2017 року може подвоїти показник реалізації майна порівняно з 2016 роком, збільшивши його до 4 млрд грн.

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