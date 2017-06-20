Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей

Санкції щодо Росії не будуть зняті до повного виконання Москвою мінських домовленостей, заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучін.

"Ця адміністрація прихильна дипломатичному процесу, який гарантував би суверенність України, і ослаблення санкцій не буде, поки Росія не буде виконувати своїх обов'язків в рамках мінських угод", - зазначив С.Мнучін, слова якого наводяться на сайті Мінфіну.

Він також зазначив, що доповнені у вівторок обмежувальні заходи відносно Москви націлені на те, щоб продовжувати чинити тиск на РФ у зв'язку з ситуацією на сході України.

"Ці заходи дозволять зберігати тиск на Росію, щоб працювати в напрямку дипломатичного врегулювання", - наводяться слова глави Мінфіну США на сайті відомства.

Представник Білого дому Шон Спайсер в ході брифінгу також зазначив, що США не мають наміру послаблювати антиросійські санкції до тих пір, "поки Росія не залишить схід України".

"Саме через це діють санкції. Поки вони (Росія - ІФ) не покинуть східну Україну, наші санкції щодо Росії будуть продовжувати діяти", - заявив Ш.Спайсер.