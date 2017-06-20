Події

22:08 20.06.2017

Ляшко заявляє, що не поєднує депутатство і бізнес

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вимагає від нього пояснень щодо сумісництва, оскільки він був засновником газети "Свобода". Політик запевняє, що це не є сумісництвом.

"Викликають мене для дачі пояснень завтра. Завтра у моєї мами День народження", - сказав він журналістам у вівторок в Києві.

При цьому він зазначив, що в середу, 21 червня, він не має наміру йти у НАЗК.

"Я з 2006 року - народний депутат України. Я не керую ніякими компаніями, я не виконую жодної роботи за сумісництвом", - сказав він.

Політик пояснив питання НАЗК до нього щодо сумісництва тим, що він є засновником газети "Свобода", в якій він працював головним редактором до обрання в парламент.

"Видавець цієї газети - Закрите Акціонерне Товариство. У мене є частка ... Я в декларації сумлінно записував частку", - сказав О.Ляшко.

Тим часом він підкреслив, що наявність у нього частки як засновника газети не є сумісництвом.

Раніше в цей день стало відомо, що НАЗК викликало О.Ляшка для пояснень щодо можливого адміністративного порушення, пов'язаного з корупцією, а саме депутату варто пояснити факт сумісництва його роботи народним депутатом і керівником компанії, так як в цьому вбачаються ознаки адміністративного правопорушення.

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