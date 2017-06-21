"Оппоблок" вважає свавіллям ряд проведених правоохоронцями в Мелітополі обшуків

Народний депутат України від "Опозиційного блоку" Євген Балицький назвав "тиском на опозицію" ситуацію з обшуками, проведеними в понеділок Службою безпеки України та Нацполіціей в Мелітополі. А депутат Запорізької облради від "Опозиційного блоку" - мелітополець Валерій Горбань направив звернення до Президента України "про свавілля силовиків".

Відповідні заяви нардепа Євгена Балицького від "Опозиційного блоку" і депутата Запорізької облради від "Опозиційного блоку" Валерія Горбаня опубліковані на сайті "Опозиційного блоку" Запорізької області.

"Те, що зараз відбувається в Мелітополі, інакше, ніж свавіллям влади, не назвеш. Тиск на опозицію вже перевершує всі можливі і неможливі межі. Звинувачують в чому завгодно, навіть не замислюючись. Тільки проти мене заведено 5 кримінальних справ, абсолютно нелогічних і незв'язаних між собою. Немає поки тільки статті в розбещенні неповнолітніх! Такому ж тиску піддаються депутати облради від Опозиційного блоку - зазначає Євген Балицький в коментарі про ситуацію в Мелітополі.

Також нардеп прокоментував обшук, який провели правоохоронці в будинку його соратника депутата Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" Валерія Горбаня, який, за його словами, звинувачується слідством у підпалі дверей Мелітопольського міськвиконкому 20 травня 2017 року.

"Що стосується звинувачення Валерія Горбаня в підпалі - з таким же успіхом його можна звинуватити в підпалі Рейхстагу", - зазначив В.Балицький.

Також, на сайті "Опозиційного блоку" Запорізької області "повідомляється, що В.Горбань направив звернення до Президента України за фактом сьогоднішнього обшуку в його будинку співробітниками СБУ".

"Співробітники не представилися, документів не пред'явили, мене вигнали з двору. Адвокатів у двір не пустили. З рішенням суду я не ознайомлений, про відкриття справи не знаю, мета нальоту на мій будинок мені невідома", - йдеться в зверненні.

Також, він зазначив, що "люди в масках отруїли його собак, розбили скляні вхідні двері, налякали дочку."

А також, в даній інформації повідомляється, що "грабіжники забрали урожай черешні і полуниці, який знаходився у дворі Валерія Горбаня".

Як повідомлялося, в понеділок в Мелітополі (Запорізька область) СБУ спільно з Нацполіціей проводить обшуки осіб, наближених до народного депутата від "Оппоблока" в рамках ряду кримінальних проваджень, серед яких - "державна зрада".

"20 червня співробітники регіонального управління СБУ спільно з Нацполіціей проводять обшуки по ряду кримінальних проваджень, в тому числі за ознаками злочину ст.111 КК України - "державна зрада". Слідчі дії тривають," - повідомив агентству помічник глави УСБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

На даний момент відомо, що протягом понеділка правоохоронні органи провели понад 10 обшуків у осіб, пов'язаних з лідером антиМайдану Мелітополя Катериною Уманець, щодо якої прокуратурою відкрито кримінальне провадження.

Також обшуки були проведені в будинку депутата Запорізької облради від "Опозиційного блоку", помічника нардепа Євгена Балицького Валерія Горбаня, який був одним з ініціаторів провокаційної ходи в Мелітополі 9 травня "Безсмертний полк", і інших осіб, які брали активну участь в акціях, що дестабілізують ситуацію в Запорізькій області.

УСБУ в Запорізькій області розповсюдило в понеділок відео, на яких зафіксовані дані обшуки.