Події

09:43 21.06.2017

Порошенко і президент Світового банку обговорили залучення іноземних інвестицій в економіку України

Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового банку Джимом Ен Кімом, повідомляє прес-служба глави української держави в середу вночі.

"Особливу увагу було приділено більш активному залученню іноземних інвестицій в економіку України", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники також привітали ухвалення напередодні стратегічного документа співпраці на 2017-2021 роки, який спрямований на підтримку українських реформ.

П.Порошенко подякував співрозмовнику за постійну підтримку України. Від початку 2014 року відбулася збільшення портфеля групи Світового банку в Україні в 3 рази, або майже на $4,4 млрд. Основне збільшення відбулося за рахунок проектів бюджетної підтримки на суму $2,25 млрд. Нових інвестиційних проектів розпочато на суму близько $2,6 млрд.

Глава Української держави поінформував про проведені в Україні реформи та їх перші результати, а також "про досягнення макроекономічної стабільності та обнадійливий тренд до зростання економіки".

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