Саудівський король змінив престолонаслідника

Король Саудівської Аравії Салман в середу оголосив свого 31-річного сина Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда принцем, поставивши його першим у списку престолу, повідомляє AP.

До цього першим у черзі на саудівський престол був брат короля і дядько нинішнього кронпринца - Мухаммед бен Наєф бен Абдул-Азіз, який обіймав пости голови МВС і заступника прем'єр-міністра.

Агентство зазначає, що до того, як Салман у січні 2015 року став королем, принц Мухаммед був мало відомий саудівцям. Коли сам Салман був принцем, Мухаммед очолював його двір.

Дотепер у керівництві Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман вже контролював оборону, нафтову і економічну сфери. Його призначення підтримав 31 з 34 членів Ради присяжних, до якої входять старійшини династії саудитів.

Мухаммед бен Салман зберіг пост міністра оборони і був призначений заступником прем'єр-міністра.

Раніше в інтерв'ю західним агентствам Мухаммед бен Салман неодноразово говорив, що має намір позбавити країну нафтової залежності, диверсифікувавши економіку. Він і його радники, які мають західну освіту і досвід роботи в крупних міжнародних організаціях, зокрема у Світовому банку, стоять за комплексною стратегією підготовки країни до пост нафтової ери - Vision for the Kingdom of Saudi Arabia 2030 передбачає створення найбільшого держфонду добробуту у світі та IPO нафтового гіганта Saudi Aramco.

Як зазначає агентство Bloomberg, Мухаммед бен Салман є ключовою фігурою в нинішньому протистоянні Саудівської Аравії та інших країн Близького Сходу з Катаром. Як міністр оборони він також курирує війну в Ємені проти проіранських повстанців - хуситів.