На Закарпатті горить сміттєзвалище - ДСНС

В Іршавському районі Закарпатської області з ранку середи триває гасіння пожежі на полігоні твердих відходів площею близько 100 м кв, повідомляє обласна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 червня о 7:50 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про займання сміття на території полігону твердих побутових відходів біля с. Дубрівка Іршавського району", - повідомляє прес-служба ГС НС в Закарпатській області в середу.

До гасіння пожежі залучено 15 пожежних і 3 одиниці спеціальної техніки. Травмованих і загиблих в результаті події немає. Причина пожежі встановлюється.