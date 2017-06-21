Події

12:24 21.06.2017

На Закарпатті горить сміттєзвалище - ДСНС

В Іршавському районі Закарпатської області з ранку середи триває гасіння пожежі на полігоні твердих відходів площею близько 100 м кв, повідомляє обласна служба з надзвичайних ситуацій.

"21 червня о 7:50 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про займання сміття на території полігону твердих побутових відходів біля с. Дубрівка Іршавського району", - повідомляє прес-служба ГС НС в Закарпатській області в середу.

До гасіння пожежі залучено 15 пожежних і 3 одиниці спеціальної техніки. Травмованих і загиблих в результаті події немає. Причина пожежі встановлюється.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Полторак про зміну формату АТО: ЗСУ виконують закони, якщо будуть зміни - вони будуть виконані

Світовий банк погодив концепцію співпраці з Україною

Мінінфраструктури пропонує направити ноту протесту на дії РФ щодо закриття Керченської протоки для будівництва моста

МВФ очікує від України пенсійної та земельної реформ, прискорення приватизації та боротьби з корупцією

Один український військовий поранений в зоні АТО внаслідок 36 обстрілів з боку бойовиків за минулу добу

ОСТАННЄ

Рішення про закупівлю засобів зв'язку для ЗСУ буде ґрунтуватися на характеристиці, ціні й локалізації виробництва

"Укрзалізниця" з 6 липня вводить курсування поїзда Маріуполь-Харків

Україна оголосила конкурс на продаж "Президент-Готелю"

Американські супутники зафіксували нові дії на ядерному об'єкті в КНДР

Саудівський король змінив престолонаслідника

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
электрофурнитура
РЕКЛАМА