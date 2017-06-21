Кабмін створив робочу групу з координації антикорупційної реформи

Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групи з питань координації антикорупційної реформи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Головою робочої групи і секретарем уряд призначив представників Секретаріату Кабміну, заступниками - представників Міністерства інформаційної політики та Міністерства юстиції.

Також до складу робочої групи входять представники інших міністерств, відомств, представник проекту урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» та антикорупційний експерт проекту "Приєднуйся".

Міжвідомча робоча група є тимчасовим консультаційно-дорадчим органом Кабміну, основними завданнями якої є забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації антикорупційної реформи і її комунікаційної підтримки, підвищення ефективності діяльності недавно створених антикорупційних інституцій та реалізації окремих антикорупційних проектів в центральних органах виконавчої влади і державних компаніях.

Група повинна розробити і подати уряду проект стратегії антикорупційних комунікацій, який визначає цілі та перелік показників проведення оцінки їх успішності і проект плану заходів її реалізації.

Персональний склад робочої групи затверджується головою, організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності групи здійснює Секретаріат Кабміну.