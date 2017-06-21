Суд відновив справу про банкрутство "Київмлина"

Вищий господарський суд України від 13 червня 2017 року порушив справу про банкрутство ПрАТ "Київмлин" (Київ), найбільшого столичного борошномельного підприємства.

Згідно з повідомленням на сайті суду, ліквідатором підприємства призначено Євгена Лахненка.

Як повідомлялося, чистий збиток "Київмлина" за 2015 рік становив 4,5 млн грн проти чистого прибутку попереднього року 27,7 млн грн, чистий дохід від реалізації за вказаний період скоротився в 5,9 рази, до 55,5 млн грн порівняно з 2014 роком.

"Київмлин" є найбільшим в столиці борошномельним підприємством, 100% його акцій належить ВАТ "Хліб Києва", власником якого є британець Марк Родес.