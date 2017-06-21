Близько 120 українських військовослужбовців загинуло від початку року в АТО

У зоні проведення антитерористичної операції з початку 2017 року загинуло близько 120 військовослужбовців, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві оборони України.

"З 1 січня 2017 року і дотепер бойові безповоротні втрати сил АТО становлять щонайменше 121 військовослужбовець. З них 117 - це військовослужбовці Збройних сил країни", - поінформували в оборонному відомстві в середу.

Як повідомлялося, 24 травня 2017 року міністр оборони України Степан Полторак заявив, що загальна кількість загиблих українських військовослужбовців з початку року становить близько 100.

"Загальна кількість наших загиблих - від початку року їх близько 100 - кількість завезеної техніки свідчить про те, що Росія не планує виконувати Мінські домовленості. Я не бачу тенденції до того, то Росія хоче виконати бодай перший пункт цих домовленостей. Плюс ще розгортання військ на кордоні, збільшення угруповання в Криму свідчить про недружнє ставлення. А також про те, що небезпека недружнього ставлення до України не зникла", - сказав міністр в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".