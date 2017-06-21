Уряд пропонує ВР розподілити надпланові 24 млрд грн у держбюджеті-2017

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розподілити надпланові 24 млрд грн доходів, направивши основну їх частину - понад 14 млрд грн - на субсидії громадянам за підсумками верифікації минулого опалювального сезону, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Маємо додаткові кошти від перевиконання бюджету за рахунок детінізації і зростання економіки - 24 млрд грн. Ми направляємо ці кошти на необхідні потреби", - сказав він, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів у середу і представляючи проект правок до закону про госбюдждете-2017.

Прем'єр додав, що ще 800 млн грн пропонується направити для початку реконструкції автодороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань-Одеса-Миколаїв.

Ще 200 млн грн заплановано виділити на продовження програми безкоштовних ліків і можливого розширення переліку ліків, що надаються хронічним хворим, а 400 млн грн - на збільшення медичних субвенцій на місцях, додав В.Гройсман.

За його словами, додатково 500 млн грн пропонується виділити на Академію медичних наук, 60 млн грн - на придбання ангіографа.

Прем'єр зазначив, що 100 млн грн передбачається надати Фонду енергоефективності, збільшивши його фінансування в цьому році до 800 млн грн, а також передбачено фінансування окремих видатків Міноборони та Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в січні-травнем 2017 року склали 325,77 млрд грн, що на 13,8%, або на 39,5 млрд грн, перевищило показники тимчасового плану. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року доходи зросли на 106,54 млрд грн, або на 48,6%.

Однією з причин такого перевиконання стало надходження в спецфонд 29,7 млрд грн від спецконфіскації і набагато більш раннє, ніж в минулому році, початок надходжень коштів від Нацбанку.

Податкові надходження за січень-травень-2017 збільшилися до січня-травня 2016 на 24,6% - до 141,61 млрд грн, тоді як митні - на 31,5%, до 114,68 млрд грн. Тимчасовий план на п'ять місяців цього року за ними був перевиконаний відповідно на 0,9% і 15,2%.

Загальний фонд держбюджету за січень-травень-2017 був перевиконаний за доходами на 4,7% і отримав 275,19 млрд грн, що на 32,9% краще за показник січня-травня-2016.

Доходи держбюджету-2017 заплановані в обсязі 731,03 млрд грн, витрати - 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.

За загальним фондом держбюджету заплановано отримати в цьому році 673,74 млрд грн і витратити 739,71 млрд грн, наростивши показники минулого року відповідно на 17,2% і 15,1%.