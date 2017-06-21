В АТО за добу поранений один український військовий

Один український військовослужбовець отримав поранення за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції, загиблих немає, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу один наш воїн отримав поранення, це сталося в Широкиному під час обстрілу", - сказав він на брифінгу в середу в Києві.

А.Лисенко поінформував, що бойовики зменшили кількість обстрілів сил АТО на лінії розмежування, "але ситуація залишається напруженою, оскільки бойовики застосовують важке озброєння, зокрема, артилерію калібром 122 та 152 мм".

За словами спікера Міноборони, за добу на луганському напрямку зафіксовано 12 обстрілів, на донецькому - 6, на маріупольському - 18.