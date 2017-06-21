Кабмін схвалив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи

Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроектів щодо пенсійної реформи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Приймається. Спасибі і спрямовуємо в парламент", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Кабміну.

Він зазначив, що законопроекти є збалансованими і відображають усі ті параметри, які раніше були презентовані.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що не всі пропозиції Національної ради реформ і президента України Петра Порошенка були враховані в законопроектах, які 21 червня розглядає уряд, і дискусія може бути перенесена в парламент.

Також підкреслив, що законопроекти можуть бути внесені до парламенту тільки після висновків міністерств щодо них.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що абсолютно всі пропозиції були враховані і що вони не були суттєвими.