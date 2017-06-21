Збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію буде з 2018 року

Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляє, що збільшення мінімального страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років буде проведено з 2018 року.

"Перенесення початку збільшення страхового стажу з 2018 на 2020 рік ... Це уряд розглянув спільно з іншими зацікавленими сторонами, і було прийнято таке рішення, що початок збільшення страхового стажу буде відбуватися так, як це передбачено в урядовому законопроекті, з 1 січня 2018 року", - сказав міністр на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів України в середу.

При цьому для тих, у кого є не менше 15 років страхового стажу, проте менше, ніж 25 років, буде на 3 роки введено новий вид адресної державної соціальної допомоги - тимчасова державна соціальна допомога працюючим громадянам, які досягли пенсійного віку, проте не мають права на пенсійну виплату.

Допомога буде відповідати прожитковому мінімуму і буде виплачуватися до моменту отримання ними права на пенсійну виплату.

При цьому А.Рева зазначив, що з 1 січня 2018 року коефіцієнт страхового стажу під час призначення нових пенсій становитиме 1 (одиницю).

Крім того, як розповів міністр, уряд врахував пропозицію Національної ради реформ і встановив у законопроекті максимальну суму зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у розмірі 15 мінімальних зарплат.

Як повідомлялося, Нацрада реформ 16 червня рекомендувала Кабміну перенести терміни збільшення мінімального страхового стажу з 15 до 25 років з 1 січня 2018 року на 1 січня 2020 року.