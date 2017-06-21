Події

14:47 21.06.2017

Призов до ЗСУ офіцерів запасу завершено, відібрано 1 тис. осіб

Відбір на військову службу за призовом офіцерів запасу завершено. Загалом для проходження служби в Збройних силах України було відібрано 1 тис. осіб, повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

"У нас не було проблем із закликом офіцерів запасу. Набрано тисячі осіб, відбір завершено", - сказав він журналістам в середу в Києві.

Разом з тим, міністр підкреслив, що рівень підготовки офіцерів запасу недостатній, щоб залучати їх до ведення бойових дій.

"Ми плануємо спершу призов, а потім – спрямування до навчальних центрів, де вони оновлять свої знання і практичні навички. І тільки після цього вони поповнять підрозділи у військових частинах, які виконують завдання не в зоні проведення АТО", - розповів С.Полторак.

Міністр нагадав, що призвані офіцери запасу будуть залучатися до виконання завдань в зоні АТО лише за бажанням, якщо вони підпишуть контракт.

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