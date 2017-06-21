Події

15:09 21.06.2017

Марія Максакова переконана, що розслідування вбивства її чоловіка йде в правильному напрямі

Дружина вбитого екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова переконана, що розслідування цього злочину просувається в правильному напрямі і вважає невідповідними дійсності твердження, що затримані підозрювані у причетності до вбивства її чоловіка особи не мають до цього відношення.

На брифінгу в середу в Києві, коментуючи заяву про те, що затримання 15 червня у Павлограді зазначених осіб є атакою проти правих українських активістів, М.Максакова зазначила, що у неї є друга юридична освіта і, на її думку, є така категорія людей, яка домінує, як правило, серед злочинців, які до кінця заперечуватимуть свою провину. Навіть якщо будуть неспростовні докази і свідки.

"Але, суспільне звинувачення полягає в тому, що всі ці дані потім будуть розкриті і абсолютно всі зможуть переконатися, що слідство, і я вам це можу відповідально заявити, перебуває на вірному шляху. І навішувати якісь ярлики, що йде якась боротьба, з якимось безпосередньо напрямом української політики - це дурниці, це не так", - наголосила М.Максакова.

Дружина вбитого Д.Вороненкова вказала, що відпочатку була впевнена, що цей злочин розкриють, тому що побачила, що правоохоронці є професіоналами.

Вона також повідомила, що поранений охоронець її чоловіка, який однак застрелив кілера, пішов на поправку. "Він тривалий час лежав у лікарні, але наразі йому набагато краще", - сказала М.Максакова.

Як повідомлялося, екс-депутата Держдуми РФ Д.Вороненкова було вбито у центрі Києва 23 березня. Вбивцю поранив охоронець екс-депутата, злочинець згодом помер у лікарні. За інформацією народного депутата України (фракція "Народний фронт") Антона Геращенка, вбивця - агент російських спецслужб, впроваджений в українські силові структури, П.Паршов. Служба безпеки України перевіряє, чи був П.Паршов агентом ФСБ Росії.

У вбивці Д.Вороненкова був спільник - Ярослав Левенець, з 2012 року - в розшуку за економічні злочини.

15 червня у Павлограді представники Генпрокуратури разом з поліцією проводили слідчі дії у справі про загибель Д.Вороненкова. "Правоохоронці проводять затримання осіб, яких підозрюють у причетності до цього злочину. Також проводяться необхідні процесуальні дії, зокрема, обшуки. Затриманих правоохоронці доправляють до відділення поліції для подальших необхідних слідчих дій", повідомили в прес-службі Нацполіціі України.

Пізніше прес-служба прокуратури Києва повідомила, що в рамках провадження на сьогодні затримано одну особу, якій повідомлено про підозру у причетності до скоєння цього злочину і наразі з підозрюваним проводяться слідчі дії.

16 червня за клопотанням прокуратури міста Києва 36-річному жителю м.Павлоград Дніпропетровської області, якого напередодні затримали за підозрою в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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