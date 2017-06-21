Виробник навігаторів TomTom розширив покриття свого онлайн-сервісу на Україну
Нідерландська компанія TomTom NV, що виробляє навігатори та програмне забезпечення (ПЗ) до них, оголосила про розширення покриття свого сервісу для навігації TomTom Traffic на Литву, Естонію, Латвію, Україну, Хорватію і Румунію, а також в Оман, Катар, Бахрейн і Ізраїль, повідомляється в прес-релізі компанії.
"Подальше географічне розширення TomTom Traffic в Східній Європі і на Близькому Сході буде допомогою для водіїв, підприємств та урядів у покращенні управління потоком трафіку, підвищенні безпеки дорожнього руху і ослабленні впливу транспортної перевантаженості на навколишнє середовище", - цитується в повідомленні віце-президент з розвитку бізнесу і бізнес-операцій TomTom Андреас Ервіг.
Згідно з ним, таким чином, охоплення сервісу розширився до 64 країн.
TomTom Traffic пропонує свіжу інформацію про дорожні умови, таких як пробки, дорожні роботи і нещасні випадки. Ця інформація може використовуватися водіями для пошуку оптимального маршруту і запобігання перевантажень, а також міст і дорожніх влади для моніторингу, аналізу та впливу на трафік.
Голландська компанія TomTom, найбільший виробник портативних навігаційних приладів в Європі, заснована в 1991 році. TomTom має головний офіс в Амстердамі і понад 4,7 тис. співробітників по всьому світу. На сьогодні сервіс TomTom Traffic використовують понад 500 млн телефонів, автомобілів і портативних навігаційних пристроїв.