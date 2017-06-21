Контракт з Балчуном формально продовжено до червня 2019 року

Контракт з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном формально продовжено до 9 червня 2019 року, повідомила прес-служба ПАТ з посиланням директора з правових питань Андрія Омельченка.

За його словами, відповідно до чинного законодавства, голову правління ПАТ "Укрзалізниця" призначає і звільняє з посади виключно Кабінет Міністрів України. В.Балчун був призначений главою ПАТ згідно з розпорядженням уряду. Відповідно до законодавства, термін повноважень голови правління товариства становить три роки.

"Відповідно до закону "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", статуту УЗ, голова ПАТ призначається на посаду і звільняється з посади виключно Кабінетом Міністрів", - зазначив А.Омельченко.

Крім того, за його словами, згідно з КЗпП України, якщо після завершення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений термін.

"Зазначене положення також підтверджується судовою практикою. Йдеться про те, що правила ст. 39-1 КЗпП про продовження строкового договору на невизначений термін поширюються і на випадки, коли після завершення терміну контракту трудові відносини фактично тривають і кожна зі сторін не вимагає їх припинення ", - сказав А.Омельченко.

Тому, як зазначає ПАТ, оскільки після закінчення 5 червня 2017 року строку контракту з головою правління трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимогу про їх припинення, дія контракту з В.Балчуном формально вважається продовженою до 5 червня 2019 року.

Як повідомлялося, раніше, 11 квітня 2017 року В.Омелян заявляв, що керівництво "Укрзалізниці" не відповідає потребам України і має бути звільнене. За його словами, рішення проблем "Укрзалізниці" вимагає кадрових рішень з боку Кабінету Міністрів.

Тим часом ще в січні 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав главу "Укрзалізниці" В.Балчуна в конфлікті з В.Омеляном. "Чвари залишайте вдома", - сказав він і закликав до конструктивної роботи в сфері інфраструктури та транспорту.

У квітні прем'єр також заявляв, що рішення про доцільність продовження контракту з головою ПАТ "Укрзалізниця" В.Балчуном ухвалюватимуть за підсумками його звіту про роботу за рік, проте до сьогодні такого не було.