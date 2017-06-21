Виручка SAP в Україні зросла у 8 разів

SAP в Україні в 2016 збільшила виручку у 8 разів у порівняні з 2015 роком, та додала до свого портфелю 12 нових клієнтів. Про це заявив керуючий директор SAP в Україні та Грузії Максим Матяш на форумі у вівторок в Києві.

"За цей період SAP реалізував низку проектів декількох великих клієнтів, серед яких - Нацбанк, Укртрансгаз і Миронівський Хлібопродукт. У рамках масштабної програми трансформації холдингу Метінвест був завершений проект впровадження системи управління господарською діяльністю на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Результатом проекту стала економія 1,5 млн доларів оборотних коштів", - повідомив Максим Матяш.

Важливим напрямком діяльності SAP в 2016 році стала локалізації флагманських рішень компанії під вимоги законодавства та бізнес-практик країни. Українською мовою тепер доступні галузеві рішення для телекомунікаційного сектора, енергетики та житлово-комунального господарства, а також хмарне рішення SAP SuccessFactors для управління персоналом.

Крім цього, локалізація SAP Business Suite увійшла в міжнародний стандарт SAP. Значною подією також стала презентація локалізованої версії рішення для малого та середнього бізнесу SAP Business One, одного з найбільш затребуваних продуктів компанії.

Компанія BDO, Партнер SAP в Україні, в квітні 2017, заявляли, що SAP Business One може зайняти домінуюче становище в сегменті ERP для малого та середнього бізнесу в Україні. "60% за 5 років - так, це моя смілива мрія, але ми в неї віримо", - заявила вона. Представники SAP, в свою чергу, відзначили, що не вважають цю цифру нереальною.