Події

16:32 21.06.2017

Кабмін пропонує підвищити доходи і видатки держбюджету-2017 на 26 млрд грн

Уряд пропонує збільшити видатки і доходи державного бюджету України в 2017 році на 26 млрд грн, або приблизно на 3,5%, зокрема за загальним фондом - на 25 млрд грн, відповідний законопроект внесено до Верховної Ради в середу.

Згідно з ним, очікується перевищення запланованих надходжень із податків і зборів з доходів фізосіб на 7,1 млрд грн, імпортного ПДВ - на 33 млрд грн.

Крім цього, додатково 4,6 млрд грн держбюджету-2017 роки отримає за рахунок більших, ніж очікувалося, дивідендів НАК "Нафтогаз України" і ще 1,5 млрд грн - від рентної плати за видобуток нафти і газового конденсату, яка має зрости за рахунок збільшення Мінекономрозвитку прогнозної середньорічної ціни бареля нафти марки "Brent" до $ 53.

Одночасно очікується скорочення внутрішнього ПДВ на 10,3 млрд грн з урахуванням відшкодування цього податку і рентної плати за видобуток природного газу на 3,4 млрд грн через розірвання договорів про спільну діяльність.

Уряд у пояснювальній записці до документа нагадує, що, згідно з переглянутим макропрогнозом, оцінку номінального ВВП у 2017 році підвищено до 2,846 трлн з 2,585 трлн грн.

З урахуванням цих правок доходи держбюджету-2017 запропоновано встановити на рівні 757 млрд грн, видатки - 827,14 млрд грн, зокрема за загальним фондом - відповідно 698,74 млрд грн і 764,7 млрд грн, зберігши граничний дефіцит на рівні 77 , 65 млрд грн.

Крім цього, у зв'язку з докапіталізацію ПриватБанку (Київ) наприкінці 2016 року у 107 млрд грн Кабмін вказує на необхідність підвищити граничний розмір держборгу на кінець 2017 року до 1 трлн 823,73 млн грн з 1 трлн 716,73 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету України в січні-травні 2017 року становили 325,77 млрд грн, що на 13,8%, або на 39,5 млрд грн, перевищило показники тимчасового плану. Порівняно з аналогічним періодом 2016 року доходи зросли на 106,54 млрд грн, або на 48,6%.

Однією з причин такого перевиконання стало надходження до спецфонду 29,7 млрд грн від спецконфіскації і набагато більш ранній, ніж минулого року, початок надходжень коштів від Нацбанку.

Податкові надходження за січень-травень-2017 збільшилися на 24,6% до січня-травня 2016 - до 141,61 млрд грн, тоді як митні - на 31,5%, до 114,68 млрд грн. Тимчасовий план на п'ять місяців цього року за ними було перевиконано відповідно на 0,9% і 15,2%.

Загальний фонд держбюджету за січень-травень-2017 перевиконано за доходами на 4,7% і отримав 275,19 млрд грн, що на 32,9% краще за показник січня-травня-2016.

Доходи держбюджету-2017 заплановані в обсязі 731,03 млрд грн, видатки - 800,13 млрд грн, що відповідно на 18,6% і 16,8% перевищує фактичні показники держбюджету-2016.

За загальним фондом держбюджету заплановано отримати в цьому році 673,74 млрд грн і витратити 739,71 млрд грн, наростивши показники минулого року відповідно на 17,2% і 15,1%.

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