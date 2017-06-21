Кабмін пропонує Раді виділити додатково 2,66 млрд грн на оборону і безпеку

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України законопроект "Про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік", згідно з яким пропонує виділити додатково 2,66 млрд грн на фінансування оборони і безпеки.

Урядовий проект закону №6600, що зареєстровано в парламенті 21 червня, передбачає збільшення видатків загального фонду для фінансування невідкладних потреб на оборону і безпеку держави, зокрема пов'язаних із проведенням антитерористичної операції в сумі 2 млрд 662,5 млн грн.

При цьому згідно із законопроектом, 1,5 млрд грн запропоновано виділити Національній поліції на грошове забезпечення з нарахуваннями для покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення для поліцейських (547,0 млн грн), а також матеріально-технічне забезпечення (953,0 млн грн); 352,8 млн грн - Міністерству оборони на виплату одноразової допомоги в разі загибелі, поранення та інвалідності військовослужбовців (249,8 млн грн), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (100 млн грн), а також на забезпечення підготовки та участі збірної команди України в 2017 року на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" (3 млн грн).

Також 100 млн грн запропоноано виділити Службі безпеки України на грошове забезпечення з нарахуваннями для військовослужбовців спеціальних підрозділів і учасників АТО; 6,3 млн грн. - Державній спеціальній службі транспорту на закупівлю продуктів харчування (5,3 млн грн) та медикаментів (1 млн грн); 9,4 млн грн - адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб відповідно до законодавства.

400 млн грн запропоновано виділити адміністрації Держприкордонслужби на грошове забезпечення з нарахуваннями для учасників АТО (100 млн грн), а також на заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (300 млн грн).

Крім того, законопроект передбачає виділення 100 млн грн Службі зовнішньої розвідки на оплату праці; - 177 млн грн - Державній службі з надзвичайних ситуацій на грошове забезпечення з нарахуваннями для рятувальників і пожежників (100 млн грн) і для забезпечення заходів щодо безпеки польотів (77 млн грн); 17 млн грн - Головному управлінню розвідки Міністерства оборони на виплату одноразової допомоги в разі загибелі, поранення та інвалідності військовослужбовців (8,6 млн грн), а також на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (8,4 млн грн).