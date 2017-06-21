Події

16:49 21.06.2017

НАБУ проводить обшуки в Держгеонадр щодо "бурштинової" справи

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять слідчі дії у Державній службі геології та надр (Держгеонадра) щодо надання відомством адміністративних послуг із користування надрами на ділянках видобутку бурштину.

"Опрацьовуються матеріали за період роботи попереднього керівництва служби", - наголошується в повідомленні Держгеонадр у середу.

Відомство уточнює, що слідчі дії проводяться на виконання постанови слідчого судді Солом'янського райсуду Києва від 19 червня 2017 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України у травні 2017 року вирішила тимчасово покласти обов'язки глави Держгеонадр на Олега Кирилюка, який раніше очолював територіальне управління Держгірпромнагляду, а також управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області. Одночасно уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження від 23 січня 2015 року про покладення обов'язків керівника Держгеонадр на Миколу Бояркіна.

Спроба зміни керівництва Держгеонадр натрапила на опір у судах і фізичне блокування призначеного нового керівника. Після цього прем'єр Володимир Гройсман виступив за аудит роботи попереднього керівництва відомства та передання його матеріалів до НАБУ і Генеральної прокуратури.

Крім цього, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 20 червня повідомив, що в рамках розслідування кримінального провадження про незаконний видобуток бурштину затримано шістьох осіб: трьох помічників нардепів, охоронця, двох представників антикорупційних громадських організацій.

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