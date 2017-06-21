"Укргазвидобування" звертає увагу керівництва країни на можливий зрив підготовки до зими

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) закликало президента, Кабінет Міністрів і Верховну Раду звернути увагу на арешт всіх рахунків компанії, що може нашкодити її виробничій діяльності та підготовці до опалювального сезону.

"Незважаючи на відсутність законних підстав, рахунки "Укргазвидобування" вже 20 днів залишаються заблокованими через спроби ТОВ "Арабський енергетичний альянс" ("АЕА") заволодіти коштами компанії в розмірі 231,6 млн грн", - йдеться в повідомленні УГВ.

В УГВ нагадують, що Державна виконавча служба (ДВС) 30 травня ухвалила рішення накласти арешт на рахунки компанії на підставі рішення Господарського суду Києва від 24 травня, яке оскаржене УГВ в апеляційному суді.

"Укргазвидобування" невідкладно надало ДВС постанову Київського апеляційного господарського суду про прийняття апеляційної скарги. Згідно із законом, виконавець зобов'язаний повернути виконавчий документ до суду, який його видав, після того як апеляційну скаргу буде прийнято до розгляду. Тобто - зняти всі арешти і закінчити виконавче провадження. Крім цього, виконавець не має права здійснювати будь-які дії щодо стягнення зазначеної суми", - наголошується в повідомленні.

У зв'язку з цим УГВ закликає всі сторони дотримуватися чинного законодавства і вимагає зняти арешт з його рахунків.

Як повідомлялося, судовий розгляд УГВ з "АЕА" пов'язаний з договором про спільну діяльність (СД) від 2004 року, який втратив чинність ще в 2014 році. "АЕА" неодноразово робив спроби заволодіти видобутими в рамках договору про спільну діяльність вуглеводнями, заарештованими в рамках одного з кримінальних проваджень.

У травні 2017 року "АЕА" звернулося до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення Господарського суду Києва від 23 січня 2013 року, що, на думку УГВ, суперечить нормам чинного законодавства України, оскільки компанія фактично просить ухвалити нове рішення по справі.

Водночас докази УГВ щодо необґрунтованості як самої заяви, так і розрахунків вартості вуглеводнів, а саме - 231,6 млн грн, які вимагає "АЕА", не були прийняті до уваги Госпсудом Києва.

100% "АЕА" належить кіпрській Zoynel Limited, бенефіціарами якого є іспанець Альфонсо Мануель Лопес Торрес і громадяни Саудівської Аравії Маджид Хусейн аль Фаріс і Раїд Хабіб Абу Хамсін.

"АЕА" в 2016 році видобув 14,761 млн куб. м газу, у січні-квітні 2017 року - 2,732 млн куб. м.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.