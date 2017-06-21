Українська сторона ТКГ розцінює агресію до патрулю СММ ОБСЄ як спробу залякати співробітників місії

Українська сторона в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі розцінює напад на патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у вівторок як спробу залякати співробітників місії, заявляє прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Українська сторона обурена черговим випадком агресії стосовно патрулю СММ ОБСЄ, що відбувся в непідконтрольній Україні Ясинуватій 20 червня 2017 року. Ми категорично засуджуємо цю спробу залякати співробітників місії, вимагаємо знайти і покарати винних", - написала Д.Оліфер на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері за підсумками засідання ТКГ у Мінську.

Вона наголосила, що в окремих районах Донецької і Луганської областей відбувається все більше насильства і погроз стосовно співробітників місії. "Починаючи з 23 квітня 2017 року, коли на території ОРЛО трагічно загинув представник СММ, кожен третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою СММ ОБСЄ", - наголосила Д.Оліфер.

Як повідомлялося, в звіті СММ ОБСЄ за 20 червня патруль Місії в складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях, перебуваючи на спостережному пункті, розташованому на залізничній станції в підконтрольному "ДНР" м.Ясинувата, зазнав погроз і нападів з боку двох чоловіків у формі військового штибу, один з яких був озброєний автоматом типу АК.