Порошенко обговорив з міністром торгівлі США інвестиції в Україну, торгівлю і приватизацію

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром торгівлі Сполучених Штатів Америки Вілбером Россом (Wilbur Louis Ross), повідомляється на офіційному сайті глави української держави в середу ввечері.

"Головну увагу під час зустрічі глава держави зосередив на можливостях активізації інвестиційної діяльності американських компаній в Україні, а також розвитку двосторонньої торгівлі, зокрема, в контексті розширення експорту української продукції в США", - йдеться в повідомленні.

П.Порошенко повідомив американській стороні про реформи в Україні та заходи щодо поліпшення ділового клімату в країні і створення належних умов для роботи іноземних компаній. "При цьому окремо були відзначені рішучі кроки для вдосконалення судової системи, поліпшення роботи митних і податкових органів", - підкреслюється в повідомленні.

У.Росс, в свою чергу, висловив зацікавленість у розширенні ділової активності американських компаній на українському ринку, зазначивши прогрес, який здійснила Україна за останні роки.

П.Порошенко також повідомив міністру торгівлі США про плани реалізації програми приватизації в Україні і наголосив на можливостях для відповідного залучення американських інвесторів.

Як повідомлялося, Порошенко знаходився з візитом у Вашингтоні 19-20 червня.