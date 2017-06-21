Зайдік назвав неприпустимими інциденти зі співробітниками СММ ОБСЄ на Донбасі

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України Мартін Зайдік назвав неприпустимими інциденти зі співробітниками Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на Донбасі, очікує на відповідну реакцію на них усіх сторін.

"Не можу не згадати серйозний інцидент, що стався вчора з персоналом СММ ОБСЄ, який зазнав нападу і обстрілу в ОРДО. Такі інциденти є неприпустимими", - сказав М.Зайдік на брифінгу в середу в Мінську за підсумками засідання ТКГ.

"Очевидно, що всі сторони є відповідальними за безпеку і свободу переміщення співробітників місії. Вони мають не лише оперативно вжити заходів реагування, а й підтвердити свою прихильність цьому принципу на вищому політичному рівні", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.