Події

19:41 21.06.2017

НБУ надавав ПриватБанку півроку для врегулювання відносин з ФК "Динамо"

Національний банк України (НБУ) надавав ПриватБанку шестимісячний термін для врегулювання взаємовідносин з футбольним клубом "Динамо" (обидва - Київ) відповідно до регуляторних вимог.

Як зазначається у відповіді Центробанку ПриватБанку, текстом якого володіє агентство "Інтерфакс-Україна", кредитування осіб, пов'язаних з попередніми власниками ПриватБанку (в число яких було включено також ФК "Динамо" - ІФ), порушує накладені на банк обмеження. При цьому такі особи сукупністю своїх дій демонструють небажання виконувати взяті зобов'язання щодо реструктуризації кредитного портфеля.

На думку НБУ, ПриватБанку було достатньо шести місяців з моменту націоналізації для врегулювання відносин з пов'язаними особами, тому НБУ стурбований тим, що банк не зробив своєчасних дій для виконання вимог регулятора.

У листі ПриватБанку Нацбанк також висловив обурення тим, що листування між банком і регулятором, яке, в тому числі, містить інформацію з обмеженим доступом, стало доступним для клієнтів банку, що спричинило спекуляції щодо обслуговування ПриватБанком ФК "Динамо" Київ ".

Як повідомлялося, ФК "Динамо" в середу заявив, що ПриватБанк перестав надавати клубу транші по кредитній лінії, які є основним джерелом його фінансування, через позицію НБУ, зокрема, заступника голови центробанку Катерини Рожкової.

У повідомленні на офіційному сайті клубу наголошується, що 15-16 червня 2017 року Приватбанк повторно зупинив надання кредитних траншів київському клубу, які гарантуються депозитом. У відповідь на запит ПриватБанк 19 червня повідомив, що 14 червня отримав від НБУ лист (№20-008/41973) за підписом К.Рожкової, в якому офіційно наведені застереження щодо проведення зазначених операцій.

Клуб вважає, що НБУ виконує невластиві йому функції, оскільки реальні дії його керівництва і особисто К.Рожкової ставлять "Динамо" в "безвихідне матеріальне становище, порушують конституційні права членів трудового колективу і перешкоджають статутній діяльності ТОВ ФК "Динамо Київ".

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