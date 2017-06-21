Зайдік підтвердив досягнення домовленостей про "хлібне перемир'я" на Донбасі до кінця серпня

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на сході України домовилися про введення режиму припинення вогню з 24 червня до кінця серпня на час збирання врожаю, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік на брифінгу в середу в Мінську.

"Учасники робочої групи (з безпеки - ІФ) виступили з пропозицією про так зване "хлібне перемир'я "- встановлення режиму повного припинення вогню на період збору врожаю з 00 години 24 червня по 31 серпня", - сказав М.Зайдік за підсумками засідання ТКГ.

Він наголосив, що ця ініціатива отримала підтримку на рівні Тристоронньої контактної групи. "Учасники (переговорів - ІФ) зобов'язалися донести її до свого політичного керівництва", - сказав спецпредставник ОБСЄ.

Раніше прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер також повідомила, що група "підтримала звернення місцевих рад про початок т.зв. хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі".