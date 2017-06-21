Події

19:47 21.06.2017

Екс-начальник ДПІ Шевченківського району Києва Башук заарештований з альтернативою застави 15 млн грн

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про арешт колишнього начальника Державної податкової інспекції в Шевченківському районі Києва Віктора Башука, 24 травня затриманого в рамках антикорупційної спецоперації і на наступний день відпущеного під особисте зобов'язання, з правом внесення застави в розмірі 15 млн грн.

"Колишній керівник Шевченківської податкової інспекції в м.Києві (згідно з підозрою, збитки від його дій у складі злочинної організації Януковича-Клименко склали майже 7 млрд грн за курсом $ 8/грн) заарештований в залі Апеляційного суду столиці з правом внесення застави в розмірі 15 млн грн", - написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в соцмережі Facebook в середу.

Як повідомлялося, 24 травня вранці правоохоронці проводили в 15 областях України операцію щодо колишніх керівників обласних управлінь Міністерства доходів і зборів, причетних до організації функціонування т.зв. "Податкових майданчиків", пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименко. Були затримані 23 представники податкових адміністрацій в областях.

25 травня Печерський райсуд Києва відпустив під особисте зобов'язання В.Башука, затриманого в рамках антикорупційної спецоперації 24 травня. При цьому суд відмовився задовольнити клопотання Головної військової прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 200 млн грн. Після засідання суду військовий прокурор Олександр Климович сказав агентству, що прокуратура оскаржуватиме це рішення в Апеляційному суді Києва

У свою чергу, В.Башук сказав журналістам, що в цілому задоволений таким рішенням суду, але при цьому вважає себе невинним, що і має намір доводити в подальшому. "Я все життя пропрацював в податковій службі і мене тепер запрошують незрозуміло куди, до когось і кажуть, що я винен тільки тому, що там працював. І показують наказ про моє призначення, і кажуть, що я винен в тому, що мене призначили ", - зазначив він.

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