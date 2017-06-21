Події

19:49 21.06.2017

ПАТ "Мотор Січ" на Le Bourget-2017 підписало контракт на постачання двигунів для китайських УТС К-8G

ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) в 2018-2019 роках забезпечить поставку до КНР 25 авіадвигунів АІ-25ТЛК для китайських навчально-тренувальних літаків (УТС) К-8G.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в керівництві підприємства в середу, відповідний контракт між "Мотор Січ" і китайською China National Aero-Technology Import&Export Corporation (CATIC) підписаний сторонами на 52-му міжнародного авіакосмічного салону Le Bourget-2017, який проходить 19-25 червня в передмісті Парижа (Франція).

ПАТ "Мотор Січ" - один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до більш ніж 100 країн світу, співпрацює з КНР у різних програмах авіапрому близько 20 років.

Наразі "Мотор Січ" відпрацьовує програму партнерства з китайською Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd, що передбачає ліцензійне виробництво українських авіаційних двигунів на потужностях в КНР. Програма партнерства між "Мотор Січ" і Skyrizon передбачає також інвестиційні плани китайської сторони вкласти близько $250 млн у модернізацію потужностей ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі.

КНР входить до списку багаторічних і перспективних партнерів України із ВТС, зокрема й військово-морської тематики, авіапрому, двигунобудування, ракетного озброєння.

В останні роки в Києві розглядали військову потужність КНР як альтернативне джерело забезпечення інтересів безпеки України відповідно до зміни геополітичної ситуації. У 2016 році українська та китайська сторони активізували діалог про можливість нарощування ВТС з пріоритетом на створення спільних проектів з розробки нових видів високотехнологічного озброєння.

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