Події

20:26 21.06.2017

Найближчим часом Україну відвідають представники адміністрації Трампа, будуть підписані важливі угоди

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа найближчим часом відвідають Україну, в ході візиту буде підписано низку угод про співпрацю, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Під час переговорів в Пентагоні з міністром оборони США генералом Меттісом, під час переговорів з віце-президентом було домовлено про те, що найближчим часом Україну відвідають кілька ключових членів нової президентської адміністрації, кілька міністрів. І будуть підписані дуже важливі угоди. В тому числі з оборонного співробітництва, включаючи угоду про оборонні закупівлі і угоду про військово-технічне співробітництво", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу.

За його словами, делегації очікуються в найближчі 2-3 місяці, очікуються також домовленості в енергетиці, щодо розширення співпраці з американським експортно-імпортним банком і інвестагентство.

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