Ми не вбачаємо необхідності у зміні Мінського і Нормандського формату переговорів по Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що українська сторона не вважає за доцільне зміну Мінського і Нормандського форматів переговорів по Донбасу.

"Ми не бачимо необхідності змінювати Нормандський формат і мати якийсь паралельний тренд Мінського процесу. Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до Нормандського формату, ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки і будемо вітати активнішу участь, в тому числі представництво в форматі Мінського процесу, в тому числі в Тристоронній контактній групі", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.

Він висловив думку, що це може привнести "нове дихання, перезавантаження і дати швидкий результат".