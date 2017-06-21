Події

20:30 21.06.2017

Ми не вбачаємо необхідності у зміні Мінського і Нормандського формату переговорів по Донбасу

Президент України Петро Порошенко заявляє про те, що українська сторона не вважає за доцільне зміну Мінського і Нормандського форматів переговорів по Донбасу.

"Ми не бачимо необхідності змінювати Нормандський формат і мати якийсь паралельний тренд Мінського процесу. Ми дійсно обговорювали більш активне залучення наших американських партнерів до Нормандського формату, ми повністю відкриті і вітаємо ці кроки і будемо вітати активнішу участь, в тому числі представництво в форматі Мінського процесу, в тому числі в Тристоронній контактній групі", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.

Він висловив думку, що це може привнести "нове дихання, перезавантаження і дати швидкий результат".

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