Події

20:36 21.06.2017

Порошенко обговорив з керівництвом США подальшу санкційну політику проти Росії

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в ході візиту до Вашингтона обговорив з керівництвом США подальший список санкцій щодо Росії.

"Обговорили конкретні плани, які передбачають: перше - збереження, а іноді посилення режиму санкцій щодо РФ аж до повного виконання Мінських угод", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу за підсумками візиту в США.

За його словами, це дуже важливе питання, і не випадково США ввели нові санкції проти Росії під час візиту української делегації до Вашингтона.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Екс-міністр внутрішньої безпеки США підтвердив дані про кібератаки Кремля

Конгрес США може прийняти резолюцію про визнання Голодомору геноцидом

Ми не вбачаємо необхідності у зміні Мінського і Нормандського формату переговорів по Донбасу

Найближчим часом Україну відвідають представники адміністрації Трампа, будуть підписані важливі угоди

ПОРОШЕНКО: МИ НЕ ВБАЧАЄМО НЕОБХІДНОСТІ У ЗМІНІ МІНСЬКОГО І НОРМАНДСЬКОГО ФОРМАТУ ПЕРЕГОВОРІВ ЩОДО ДОНБАСУ

ОСТАННЄ

І.Луценко не береться прогнозувати, коли Рада приступить до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Франція буде готова в односторонньому порядку застосувати силу в Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї

Honda призупинила на добу завод в Токіо через вірус WannaCry

Представник президента в Раді переконана, що недоторканність з 5 нардепів знімуть

Кабмін пропонує в 2017 році додати фіскалам понад 1 млрд грн на зарплату

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Чехлы для мобильных телефонов
РЕКЛАМА