Порошенко обговорював в США поглиблення співпраці в енергетиці, в тому числі питання закупівлі американського вугілля

Президент України Петро Порошенко обговорив з керівництвом США поглиблення співпраці в енергетичній сфері.

"Окремо ми обговорили питання енергетичної співпраці і енергетичної безпеки", - сказав П.Порошенко на брифінгу у Вашингтоні в середу.

За його словами, сторони обговорили питання закупівлі американського вугілля, який повинен замінити вугілля з окупованих територій, постачання якого припинено в зв'язку з конфіскацією РФ українських вугільних шахт.

"Ми домовилися активізувати співпрацю в цьому напрямку, так само, як і в питанні ядерної енергетики, будівництва заводу зберігання ядерних відходів для того, щоб прибрати залежність від РФ", - сказав П.Порошенко.