Події

21:07 21.06.2017

Представник президента в Раді переконана, що недоторканність з 5 нардепів знімуть

Представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенко") впевнена, що парламент зніме недоторканність з депутатів, на яких подала подання Генеральна прокуратура.

"Думаю, що буде", - сказала І.Луценко в середу ввечері в ефірі "5 каналу", відповідаючи на питання, чи буде знята недоторканність з народних депутатів, на яких Генпрокуратура подала подання.

Як раніше повідомлялося, Генеральна прокуратура подала до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з депутатів Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгенія Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенко").

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