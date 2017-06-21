Події

21:16 21.06.2017

Франція буде готова в односторонньому порядку застосувати силу в Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна буде готова в односторонньому порядку застосувати силу в Сирії в разі застосування Дамаском хімічної зброї.

"Якщо ви визначаєте якісь "червоні лінії", а потім - ігноруєте їх, то це означає, що ви вирішили бути слабким. Це - не мій шлях. Якщо стане відомо про застосування хімічної зброї на місцях (в Сирії - ІФ), і якщо ми точно будемо знати, хто її застосував, то Франція завдасть удари, щоб знищити відомі арсенали хімзброї", - сказав він в інтерв'ю іспанській газеті "Паїс" і ряду інших європейських видань.

При цьому Е.Макрон зазначив, що готовий діяти в подібній ситуації разом з США.

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