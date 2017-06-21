Події

21:30 21.06.2017

І.Луценко не береться прогнозувати, коли Рада приступить до законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко (фракція "Блок Петра Порошенко") не може назвати дату розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

"Я не можу назвати чітко дату. Все залежить від тих основних маркерів, які будуть чітко, юридично правильно виписані в законі", - сказала І.Луценко в ефірі 5-го каналу в середу ввечері.

Вона зазначила, що кожен законопроект починається з концепції, яку "депутати обговорюють і дискутують".

"Буде законодавчий акт, який закріпить, що реінтеграція Донбасу повинна відбутися політико-дипломатичним шляхом з дотриманням всіх пунктів Мінських угод", - вказала І.Луценко.

На репліку журналіста про те, що стає зрозумілим - робота над законопроектом буде йти "ще не тиждень, не дві і не три", вона не відреагувала.

Раніше в середу керівник фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що законопроект про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей буде винесено на обговорення громадськості в найближчі дні.

"Зараз фіналізується положення цього закону, який найближчими днями буде винесений на обговорення громадськості. Після того, як ми узгодимо всі ці позиції, він буде винесений в зал і проголосований", - сказав А.Герасимов журналістам, нагадавши, що зараз законопроект готує до обговорення робоча група, у складі якої народні депутати, експерти з РНБО, силових відомств, представники громадських організацій.

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