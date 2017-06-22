США витратили $ 94 млн на непотрібний афганським поліцейським "лісовий" камуфляж

Пентагон витратив $ 94 млн на покупку для поліції Афганістану "лісового" камуфляжу, при тому, що ліси займають лише 2% території цієї країни, написав в середу журнал Newsweek.

Видання повідомляє, що в 2007 році американське Міноборони уклало контракт на поставку форми з компанією HyperStealth. У неї було закуплено понад 1,3 млн комплектів. При цьому вибір забарвлення, призначеного для дій в лісистій місцевості, не був заснований на вивченні особливостей місцевого ландшафту. Вирішальним виявилося те, що вона сподобалася міністру оборони Афганістану, який подивився доступні варіанти на сайті компанії-постачальника.

Відзначається, що "лісовий" камуфляж обійшовся американським платникам податків приблизно на 40% дорожче стандартного. Для того, щоб переодягнути афганських поліцейських в більш відповідну форму, може знадобитися до $ 72 млн, зазначає видання.