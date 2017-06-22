Саміт Євросоюзу готується рекомендувати Раді ЄС продовжити економічні санкції відносно Росії

Саміт Європейської Ради, який відбудеться в Брюсселі 22-23 червня, як випливає з підготовчих матеріалів, має намір рекомендувати прийняти рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням мінських угод.

"Коли ми зберемося на робочу вечерю, присвячену зовнішнім зв'язкам, канцлер (ФРН Ангела - ІФ) Меркель і президент (Франції Еммануель - ІФ) Макрон на початку представлять стан справ з імплементацією мінських угод", - йдеться в листі-запрошенні голови Євроради Дональда Туска на зустріч у верхах глав держав і урядів країн ЄС.

В інформаційній записці до Європейської Ради наголошується, що доповідь Е.Макрона і А.Меркель, "як очікується, призведе в наступні за самітом дні до офіційного рішення з приводу продовження економічних санкцій в обмінах з Росією".

Високопоставлений чиновник ЄС, представляючи журналістам порядок денний Європейської Ради, повідомив, що "президент Макрон разом з іншими главами держав і урядів дасть свою оцінку (стану виконання - ІФ) мінських угод".

"Як ви знаєте, ми сьогодні близькі до того, щоб продовжити санкції відносно Росії, з огляду на вторгнення на сході України, і очікуємо, перш за все, рекомендацій пані Меркель і пана Макрона. Ми думаємо, що відбудеться технічна дискусія, як це було в грудні , і повинні далі продовжити (процедуру - ІФ), щоб все це завершити", - додав функціонер ЄС.

Відповідаючи на уточнююче запитання, джерело зазначило: "Деякі держави-члени вважають, що продовження санкцій не може бути автоматичною, письмовою, технічною процедурою. Потрібні рекомендації. Французький президент Макрон і німецький канцлер Меркель вважають, що треба враховувати те, що мінські угоди відбуваються з цього (нормандського - ІФ) формату".

"Отже, потрібно, перш за все, дочекатися рекомендацій пана Макрона і пані Меркель, щоб продовжити санкції, і далі подивимося, чи відкриє голова (Євроради - ІФ) Туск письмову процедуру (рішення Ради ЄС - ІФ) на основі цих рекомендацій", - сказав співрозмовник ЗМІ.

Він пояснив, що Європейська Рада прийме політичне рішення, а потім повинна послідувати технічна процедура прийняття юридичного рішення на рівні Ради ЄС.

При цьому санкції проти Росії - це лише незначна частина насиченого порядку денного дводенної Європейської Ради.

Саміт розпочнеться в четвер з засідання, присвяченого питанням внутрішньої і зовнішньої безпеки.

"Внутрішня безпека, як ви знаєте, лежить на відповідальності держав-членів. Але Європейський союз може їм допомогти в боротьбі проти тероризму", - вважає чиновник ЄС.

Він навів у приклад розпочату роботу над серією законодавчих актів, які, зокрема, стосуються проблеми повернення з війни в країни союзу бойовиків.

Очікується, що європейські лідери розглянуть прогрес, досягнутий в посиленні співпраці країн ЄС в області зовнішньої безпеки і оборони.

За словами джерела, в даній сфері "вперше буде прийнято на такому рівні політичне рішення". "Буде заява про необхідність запустити амбітний план (з безпеки та оборони - ІФ)", - повідомив функціонер ЄС.

Друга сесія саміту в формі робочої вечері буде присвячена міжнародній політиці ЄС і почнеться з аналізу виконання мінських угод.

Потім Д.Туск доповість про свої недавні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом і президентом США Дональдом Трампом.

В ході цієї ж сесії передбачається прийняти висновок щодо кліматичних змін і Паризької угоди з клімату.

Під кінець вечері прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей розповість про вплив на переговори по Brexit парламентських виборів, що відбулися в країні.

Після цього, за висловом джерела, відбудеться "друга Європейська Рада" в складі 27 держав-членів без Сполученого Королівства. Йтиметься про процедуру переміщення на материк штаб-квартир агентств ЄС, які перебувають в даний час на британській землі. На цю частину зустрічі запрошений головний парламентер ЄС Мішель Барньє, щоб поділитися першими враженнями про переговори по Brexit.

Третя сесія саміту ЄС вранці в п'ятницю буде присвячена економіці. На неї запрошено голову Європейського центрального банку Маріо Драгі. За словами співрозмовника ЗМІ, "найбільш важливі розділи дискусії будуть присвячені торгівлі".

Відповідаючи на питання, чи будуть обговорюватися в рамках економічної тематики енергетичні аспекти, пов'язані з Росією, зокрема, з газопроводом "Північний потік 2" в світлі американського проекту закону проти інвестицій в російські енергетичні структури, співрозмовник ЗМІ заявив, що це не входить до порядку дня даного саміту.

"Звичайно, не можна виключити, що деякі керівники побажають згадати цю тему", - припустив він.

"Як ви знаєте, на рівні глав держав і урядів в листопаді 2016 року вже була дискусія щодо "Північного потоку 2". Втім, є ще й висновки Ради від 2015 року, в яких йдеться про необхідність гарантувати відповідність цього проекту "Третьому енергетичному пакету". Тобто, це вже обговорювали на рівні глав держав і урядів", - нагадало джерело.

Останній пункт порядку присвячений міграції. Головну увагу буде зосереджено на центрально-середземноморському шляху мігрантів до Європи. За словами функціонера ЄС, після деяких успіхів ситуація стала погіршуватися.

Крім того, йтиметься про "внутрішній вимір міграції". Джерело визнає, що в цьому плані існують розбіжності між державами-членами, однак стверджує, що є і "області, в яких змогли добитися прогресу і досягли в даний час більшого збігу поглядів".