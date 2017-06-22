Рада зможе розглянути подання генпрокурора про зняття недоторканності з 5 нардепів до літніх канікул - Пинзеник

Перший заступник глави регламентного комітету Павло Пинзеник сподівається, що Верховна Рада до літніх канікул зможе розглянути подання генерального прокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності з п'яти народних депутатів.

"Щойно подання надійдуть до комітету, ми сплануємо свою роботу і в період, який визначає регламент, 20-денного загального терміну розглянемо ці подання. І я так сподіваюся, що якщо нам нічого не завадить - а, я думаю, нам нічого не завадить , хоча роботи досить багато, все-таки п'ять подань - ми до завершення цієї сесії розглянемо питання, воно буде готове до розгляду в залі на пленарному засіданні", - сказав П.Пинзеник журналістам у кулуарах парламенту в четвер.

Як повідомлялося, в середу ввечері прес-секретар голови парламенту Андрія Парубія Андрій Ковальов повідомив, що подання на зняття недоторканності з п'яти народних депутатів надійшли до Верховної Ради і спікер направив їх до регламентного комітету. За його словами, подання надійшли на Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея, Максима Полякова (обидва - фракція "Народний фронт") і Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка").

П.Пинзеник у четвер вранці повідомив, що до регламентного комітету наразі не надійшло жодного з цих подань.