Кабмін ініціює створення Ради з розвитку інновацій для підтримки науки і модернізації реального сектора економіки - Гройсман

Кабінет Міністрів України ініціює створення Ради з розвитку інновацій, завдання якої - підтримка науки та реалізація різних проектів у реальному секторі економіки, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Ми вже зробили перші кроки із відновлення української економіки. Але треба йти далі. Переорієнтувати українську економіку з сировинної моделі на створення в країні доданої вартості, створення умов для того, щоб зупинити трудову міграцію, і навпаки зберегти і наростити наш інтелектуальний потенціал, забезпечити конкурентоспроможність української економіки в сучасному світі - це ті завдання, які сьогодні постають перед нами. Підтримка інновацій, розробки нових технологій, стартапів - це те, що надасть можливість вирішувати ці завдання ", - написав він на своїй сторінці у Facebook у середу ввечері.

В.Гройсман обговорив створення Ради з розвитку інновацій з представниками компаній, які успішно реалізують інноваційні проекти в ІТ-сферах, сільському господарстві, відновлюваній енергетиці, медицині в Україні. Він наголосив, що з представниками компаній було домовлено про створення спільної Ради з розвитку інновацій та проектного офісу під його егідою. "Це має бути свого роду стартапом із нашого боку, мета якого - забезпечити умови для впровадження інноваційної моделі розвитку нашої економіки", написав прем'єр-міністр.

В.Гройсман зазначив, що "останнє десятиліття для нашої країни було часом втрачених можливостей. Світ стрімко розвивається, ми більше не маємо права витрачати час. Українська економіка, яка тривалий час була історією розчарувань, має бути історією успіху".