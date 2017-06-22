Події

10:44 22.06.2017

Макрон планує обговорити українську кризу в "нормандському форматі" перед самітом G20

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в його планах провести зустріч у "нормандському" форматі перед самітом G20, запланованим на 7-8 липня в Гамбурзі.

"Ми проведемо перед самітом G20 зустріч у цьому форматі", - заявив він в інтерв'ю газеті "Фігаро" та низці інших європейських видань.

Крім того, Е.Макрон заявив, що переговори з колегами у "нормандському форматі" нададуть йому можливість краще зрозуміти, на якому етапі перебуває врегулювання української проблеми.

"У тому, що стосується українського питання, я дам вам чітку відповідь після моїх перших переговорів у рамках "нормандського формату". Але абсолютно точно, що наш обов'язок - захищати Європу та її союзників у регіоні (на сході Європи - ІФ). За цим питання ми не повинні відступати від своєї позиції", - сказав він в інтерв'ю французькій газеті "Фігаро" та низці інших європейських видань.

Як повідомлялося, Е.Макрон за підсумками зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 30 травня заявив про необхідність проведення переговорів "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна, Росія) якомога швидше.

Українська сторона підтвердила готовність до проведення зустрічі "нормандського формату" на найвищому рівні. Перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко у середині червня повідомив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться "набагато швидше, ніж до кінця літа".

21 червня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що телефонна розмова лідерів "нормандської четвірки" відбудеться до кінця червня.

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