Порошенко обговорив з Туском загрози проекту "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко і президент Європейської Ради Дональд Туск обговорили загрози проекту спорудження газопроводу "Північний потік-2".

"Ми також скоординували наші позиції і загрози, які несе російський політично вмотивований проект "Північний потік-2", який спрямований не лише проти України, а й проти всього Євросоюзу", - сказав П.Порошенко на спільній заяві з президентом Європейської Ради Д .Туском у четвер у Брюсселі.

При цьому глава української держави додав, що енергетична диверсифікація, енергетична безпека та ефективна співпраця залишаються актуальними як для України, так і для Євросоюзу.