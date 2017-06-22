Події

12:58 22.06.2017

Порошенко обговорив з Туском загрози проекту "Північного потоку-2"

Президент України Петро Порошенко і президент Європейської Ради Дональд Туск обговорили загрози проекту спорудження газопроводу "Північний потік-2".

"Ми також скоординували наші позиції і загрози, які несе російський політично вмотивований проект "Північний потік-2", який спрямований не лише проти України, а й проти всього Євросоюзу", - сказав П.Порошенко на спільній заяві з президентом Європейської Ради Д .Туском у четвер у Брюсселі.

При цьому глава української держави додав, що енергетична диверсифікація, енергетична безпека та ефективна співпраця залишаються актуальними як для України, так і для Євросоюзу.

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