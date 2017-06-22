Події

14:15 22.06.2017

Двоє українських військових постраждали в зоні АТО у середу

Один український військовослужбовець дістав поранення у зоні проведення антитерористичної операції в середу, ще одну людину травмовано, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу один наш воїн дістав поранення, один - бойову травму", - сказав О.Мотузяник на брифінгу в четвер у Києві.

Представник Міноборони поінформував, що бойовики продовжують застосовувати важке озброєння. Зокрема, на луганському напрямку три мінометних обстріли зафіксовано в Попаснянському районі, в Новоайдарському - два артилерійських обстріли.

На донецькому напрямку на ділянці Кам'янка-Авдіївка-Опитне-Піски бойовики застосували танки, на маріупольському напрямку фіксувалися мінометні обстріли.

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