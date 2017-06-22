Події

15:11 22.06.2017

Кілька громадських організацій виступили проти урядового законопроекту про медреформу

Низка громадських організацій виступили проти урядового законопроекту про медичну реформу №6327 і закликаи розглянути законодавчі ініціативи комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

"Те, що зараз пропонується - за фактом знищення залишків системи охорони здоров'я", - заявив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

У зверненні до президента України, Верховної Ради, а також уряду, громадські організації, зокрема, "Всеукраїнське товариство гемофілії", Союз захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації", а також БФ "Краб" відзначили, що запропонований механізм фінансування не змінить системи охорони здоров'я загалои, але значно погіршить становище деяких категорій пацієнтів.

Крім того, активісти акцентують увагу на необхідності збільшення витрат держави на фінансування системи охорони здоров'я, а також на системному, комплексному і економічно обґрунтованому її реформування.

"Ми підтримуємо законодавчі напрацювання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та готові долучитися до роботи в форматі публічного, відкритого обговорення. Вважаємо, що ініціативи комітету є більш зрозумілими, прозорими і узгодженими з вимогами до системи охорони здоров'я", - зазначено в тексті документа.

Раніше низка пацієнтських організацій, зокрема "Пацієнти України", Всеукраїнська мережа ЛЖВ, "Життя з муковісцидозом", "Діти з гемофілією", "Радість руху", "Стопрак" неодноразово закликали парламент ухвалити законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Армія має повністю перейти на нову систему харчування до кінця 2019 року

"Нафтогаз" готовий відновити закупівлі газу в "Газпрому" після імплементації рішення Стокгольмського арбітражу

Близько 500 випадків суїцидів учасників АТО зафіксовано після повернення із зони бойових дій - Аваков

Чутки про наступ сил АТО на Донбасі викликають паніку серед російських військових

Оболонський суд викликає Януковича повісткою на 10 засідань влітку

ОСТАННЄ

Київ увійшов до топ-50 найдешевших міст світу для туристів

Порошенко у день пам'яті жертв війни відзначив внесок українців у перемогу над нацизмом

Київрада продовжила 50% знижку на оренду комунального майна до 31 жовтня 2017 р.

Голова Львівської обладміністрації пропонує Садовому передати в управління області вивезення відходів зі Львова

Експерти закликають вирішити проблеми е-декларування і наполягають на завершенні НАЗК перевірки декларацій топ-чиновників

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog5774.html
РЕКЛАМА