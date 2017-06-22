Кілька громадських організацій виступили проти урядового законопроекту про медреформу

Низка громадських організацій виступили проти урядового законопроекту про медичну реформу №6327 і закликаи розглянути законодавчі ініціативи комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я.

"Те, що зараз пропонується - за фактом знищення залишків системи охорони здоров'я", - заявив президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

У зверненні до президента України, Верховної Ради, а також уряду, громадські організації, зокрема, "Всеукраїнське товариство гемофілії", Союз захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації", а також БФ "Краб" відзначили, що запропонований механізм фінансування не змінить системи охорони здоров'я загалои, але значно погіршить становище деяких категорій пацієнтів.

Крім того, активісти акцентують увагу на необхідності збільшення витрат держави на фінансування системи охорони здоров'я, а також на системному, комплексному і економічно обґрунтованому її реформування.

"Ми підтримуємо законодавчі напрацювання комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я та готові долучитися до роботи в форматі публічного, відкритого обговорення. Вважаємо, що ініціативи комітету є більш зрозумілими, прозорими і узгодженими з вимогами до системи охорони здоров'я", - зазначено в тексті документа.

Раніше низка пацієнтських організацій, зокрема "Пацієнти України", Всеукраїнська мережа ЛЖВ, "Життя з муковісцидозом", "Діти з гемофілією", "Радість руху", "Стопрак" неодноразово закликали парламент ухвалити законопроект №6327 про державні фінансові гарантії надання медичної допомоги та забезпечення лікарськими засобами.