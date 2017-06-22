Питання санкцій проти РФ буде обговорюватися на рівні постпредів країн ЄС

Тема продовження санкцій ЄС проти Росії стане невдовзі предметом для обговорення постпредів країн-членів ЄС, заявив у четвер прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

"Цього (питання про санкції - ІФ) немає сьогодні в порядку денному, це обговорять на рівні послів", - сказав він.

Термін дії секторальних санкцій ЄС щодо Росії закінчується 31 липня. Раніше повідомлялося, що саміт 22-23 червня має намір рекомендувати ухвалити рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням мінських угод. При цьому за повідомленням високопоставленого чиновника ЄС глави держав і урядів дадуть оцінку стану мінських угод.