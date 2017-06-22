Екс-бійці "Донбасу" звинувачують Семенченка в низці злочинів

Колишні бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" звертаються до генерального прокурора України з вимогою розслідувати злочини, вчинені, на їхнє переконання, народним депутатом (фракція "Самопоміч") Семеном Семенченком.

"Звернення будуть підписані та надіслані сьогодні... Ми хочемо звернутися більш широко і знову порушити цю тему. Семенченко - це людина, яка видає багато брехні. Люди вже з’ясували, і це не таємниця, але ЗМІ мовчать. Напевно, тому, що запиту суспільства немає, тому реакції влади немає. Але цю людину треба зупинити", - сказав доброволець батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України Олександр Калашник (Калаш) на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За його словами, у зверненні, зокрема, наводяться факти про сприяння С.Семенченка проросійським силам в організації масових заворушень навесні 2014 року в Донецьку, які призвели до загибелі людей, присвоєння зброї шляхом шахрайства та видачі підроблених документів членам батальйону "Донбас", розкрадання коштів благодійного фонду допомоги батальйону "Донбас".

Крім того, підписанти звернули увагу на епізод, згідно з яким "некомпетентні дії С.Семенченка в боях під Карлівкою (Мар'їнський район, Донецька обл.) призвели до загибелі щонайменше п'яти добровольців".

Учасники прес-конференції також заявили про намір звернутися до Верховної Ради з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів С.Семенченка.

Президента України Петра Порошенка підписанти мають намір попросити позбавити С.Семенченка ордена Богдана Хмельницького III ступеня та іменної зброї, "які були видані помилково і незаслужено".

"На сьогодні суд визнав юридичний факт, що С.Семенченко обіймав посаду командира батальйону спецпризначення Нацгвардії незаконно і через відсутність будь-якої військової освіти й навичок ведення бою не міг командувати підрозділом... С.Семенченко жодного разу не брав участі в бойових діях на сході України і з'являвся неподалік на короткий час, і то - для власного піару", - йдеться в проекті звернення на ім'я глави держави.

Серед підписантів звернення - екс-командир протитанкового взводу батальйону спеціального призначення "Донбас" Національної гвардії України, депутат Білоцерківської міської ради Володимир Бабенко, доброволець батальйону спецпризначення "Донбас" Нацгвардії України Олександр Дуб (Дуб), незалежний журналіст-розслідувач, активіст самооборони донецького Євромайдану Артем Фурманюк.