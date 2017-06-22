Події

17:14 22.06.2017

Україна накопичила в ПСГ 11 млрд куб. м газу

Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 11 млрд куб. м газу, що на 15% перевищує показник на ту саму дату минулого року, повідомила прес-служба ПАТ "Укртрансгаз".

"За 20 днів червня 2017 року оператор української ГТС закачав до ПСГ 1 млрд куб. м газу, що на 65% перевищує показники червня минулого року", - зазначено в повідомленні.

За даними "Укртрансгазу", середньодобовий режим закачування (за період від початку травня) перебуває на рівні 50,1 млн куб. м.

Як повідомлялося, опалювальний сезон 2016/2017 років Україна почала із запасами 14,7 млрд куб. м. Найменші запаси газу в ПСГ в опалювальному сезоні 2016/2017 рр. були зафіксовані 22 березня - 8 млрд 100,43 млн куб. м.

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